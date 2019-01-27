«Сибиряк» взял реванш у «Ухты» в ЧР по мини-футболу

Во втором матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги новосибирский «Сибиряк» на выезде обыграл «Ухту» со счётом 3:1, взяв реванш за поражение в первой встрече (5:6). Дубль в составе победителей оформил Ильнур Исламов, один мяч записал на свой счёт Жоан. У хозяев отличился Сергей Сорокин, открывший счёт в матче.

«Сибиряк», набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги, которую замыкает «Ухта», на счету которой всего 9 баллов.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

11-й тур. Второй матч

«Ухта» — «Сибиряк» (Новосибирск) – 1:3 (1:2).

Голы: Сорокин, 5 – Исламов, 20, 48, Жоан, 23.

Первый матч – 6:5.