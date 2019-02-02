Галустян: Ковтун говорил, что длительная пауза даёт о себе знать

Фигуристка Анастасия Галустян, выступающая за Армению, прокомментировала выступление на чемпионате Европы в Минске. Спортсменка заняла 22-е место.



«Я прошла все проблемы короткой программы, затем падение на разминке и неудачный прокат произвольной. Надо сделать выводы и понять, что можно изменить, чтобы стало лучше. Это ведь не дело — так убиваться на каждом турнире. Очень рада, что смогла собраться и перебороть себя после длительного перерыва в карьере.

Не знаю, что со мной в Минске происходит. Все тренировки провела замечательно, разминка перед прокатом была хорошей, ни одного сорванного элемента. И такое выступление… Это всё на уровне психологии. Вроде бы ничего на меня не давит, но всё равно что-то пошло не так. Я ведь была готова хорошо, а тут, помимо глобальных ошибок, — сплошные недокруты. Больше сказать нечего. Значит, надо готовиться в три-четыре раза больше, выкладываться на 200% на льду, чтобы показывать достойный результат.

Не только я в Минске старалась переломить себя, но и Максим Ковтун, который говорил, что длительная пауза даёт о себе знать, так как теряешь некоторые навыки. Почитала его интервью и полностью согласна с его словами», — цитирует Галустян News.ru.