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Ягудин: я с Плющенко никогда особо и не ругался

Ягудин: я с Плющенко никогда особо и не ругался
Другие / Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал готовность своего коллеги Евгения Плющенко положить конец их давнему конфликту.

«Я никогда с ним особо и не ругался. Это максимум, что я могу сказать», — цитирует Ягудина «Р-Спорт».

Напомним, конфликт между бывшими фигуристами тянется с 1998 года, когда Ягудин ушёл от их общего тренера Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. Плющенко продолжил работать с Мишиным вплоть до завершения своей профессиональной карьеры.

Ягудин в данный момент работает комментатором фигурного катания на «Первом канале».

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