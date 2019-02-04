Ягудин: я с Плющенко никогда особо и не ругался

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал готовность своего коллеги Евгения Плющенко положить конец их давнему конфликту.



«Я никогда с ним особо и не ругался. Это максимум, что я могу сказать», — цитирует Ягудина «Р-Спорт».



Напомним, конфликт между бывшими фигуристами тянется с 1998 года, когда Ягудин ушёл от их общего тренера Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. Плющенко продолжил работать с Мишиным вплоть до завершения своей профессиональной карьеры.



Ягудин в данный момент работает комментатором фигурного катания на «Первом канале».