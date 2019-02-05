Т. Тимошенко: Губерниев всегда комментировал лыжи. Он, наверное, самый опытный

Телекомментатор Тарас Тимошенко выразил мнение, что нет ничего странного в том, что Дмитрий Губерниев будет работать на трансляциях с лыжного чемпионата мира в Зеефельде.

Ранее российский лыжник Сергей Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить Губерниева в эфирах с чемпионата мира, а президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала: «Постараемся оградить Губерниева от бесконечных интервью наших лыжников».

«Считаю, что масштабы всего происходящего преувеличены. Нет никакого общенационального скандала, в это вовлечено не так много людей, как в обсуждение проблем Александра Кокорина и Павла Мамаева.



Для меня стало открытием, что многие люди не знают, что Дмитрий Губерниев комментирует лыжные гонки. Да так всегда было! Он комментировал лыжные гонки на чемпионатах мира с 2003 года, кажется, а может быть, и с 2001-го. В самом факте того, что Дима в очередной раз собирается приобщиться к лыжным гонкам, нет ничего нового.



Это может кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Я не склонен преувеличивать позитивный шлейф его сверхпопулярности и говорить о том, что вся страна относится к нему только положительно. Но в то же время нужно отдать ему должное. С точки зрения стажа работы на лыжных гонках из ныне действующих комментаторов он, наверное, самый опытный в России.



Рост внимания к лыжам без увеличения негатива невозможен. Но я бы с удовольствием посмотрел на лыжные гонки в нашей медиасреде, когда они с точки зрения охвата СМИ и интереса будут примерно равны биатлону и при этом останутся белыми, нарядными и чистыми», – цитирует Тимошенко «Спорт-экспресс».