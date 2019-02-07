Максим Буров – чемпион мира в лыжной акробатике

Российский фристайлист Максим Буров выиграл золотую медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира, проходящем в Парк-Сити (США).
В финальной попытке 20-летний спортсмен набрал 130,09 балла. Вторым стал украинец Александр Абраменко (126,24), на третьей позиции— представитель Швейцарии Ной Рот (125,22).
Четвёртое и пятое места также за россиянами. У Павла Кротова 107,24 балла, у Станислава Никитина – 80,54.
Чемпионат мира. Парк-Сити (США)
Мужчины. Лыжная акробатика.
1. Максим Буров (Россия) — 130.09
2. Александр Абраменко (Украина) — 126.24
3. Ной Рот (Швейцария) — 125.22
4. Павел Кротов (Россия) — 107.24
5. Станислав Никитин (Россия) — 80.54
В текущем сезоне Кубка мира Буров стал победителем этапа в Лэйк-Плэсиде (США).
В прошлом году он завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте лыжной акробатики, став первым с 2003 года российским спортсменом, выигравшим этот трофей.