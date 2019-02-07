Максим Буров – чемпион мира в лыжной акробатике

Российский фристайлист Максим Буров выиграл золотую медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира, проходящем в Парк-Сити (США).

В финальной попытке 20-летний спортсмен набрал 130,09 балла. Вторым стал украинец Александр Абраменко (126,24), на третьей позиции— представитель Швейцарии Ной Рот (125,22).

Четвёртое и пятое места также за россиянами. У Павла Кротова 107,24 балла, у Станислава Никитина – 80,54.

Чемпионат мира. Парк-Сити (США)

Мужчины. Лыжная акробатика.



1. Максим Буров (Россия) — 130.09

2. Александр Абраменко (Украина) — 126.24

3. Ной Рот (Швейцария) — 125.22

4. Павел Кротов (Россия) — 107.24

5. Станислав Никитин (Россия) — 80.54

В текущем сезоне Кубка мира Буров стал победителем этапа в Лэйк-Плэсиде (США).

В прошлом году он завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте лыжной акробатики, став первым с 2003 года российским спортсменом, выигравшим этот трофей.