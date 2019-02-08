Ретивых и Алёшина — в составе сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Лахти

9-10 февраля в Лахти (Финляндия) состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам. Стала известна заявка российской команды на эти соревнования.
Состав мужской сборной России: Глеб Ретивых, Артём Мальцев, Андрей Собакарёв, Андрей Краснов, Александр Терентьев и Иван Якимушкин.
В состав женской команды включены: Татьяна Алёшина, Аида Баязитова, Наталья Матвеева, Полина Некрасова, Елена Соболева и Евгения Шаповалова, — сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.
На этапе Кубка мира в Лахти пройдут спринты свободным стилем и командные спринты.
В общем зачёте КМ у мужчин второе место занимает российский лыжник Александр Большунов. У женщин второй идёт россиянка Наталья Непряева.
Расписание этапов Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2018/19
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