Швейцарские горнолыжники — чемпионы мира в миксте, россияне — 9-е

Российские горнолыжники Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко, Иван Кузнецов и Павел Трихичев заняли девятое место в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира в Оре (Швеция).

Россияне выбыли на стадии 1/8 финала, уступив французам со счётом 1:3, и разделили девятое место с командами Словении, Канады, Великобритании, Чехии, Финляндии, Бельгии и Аргентины.

Первое место заняли олимпийские чемпионы 2018 года швейцарцы, обыгравшие в финале австрийских спортсменов при равном счёте 2:2 по лучшему времени. Бронзовые медали выиграли итальянцы, опередившие немцев со счётом 3:1. Представители Германии были лишены наград из-за дисквалификации Линуса Штрассера за пропуск ворот.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Оре, Швеция

Смешанные командные соревнования

1. Швейцария (Элин Денёт, Венди Хольденер, Даниэль Юле, Рамон Ценхойзерн).

2. Австрия (Катарина Линсбергер, Катарина Труппе, Михаэль Матт, Марко Шварц).

3. Италия (Ирене Куртони, Лара Делла Меа, Симон Маурбергер, Алекс Винацер)...

9. Россия (Анастасия Горностаева, Екатерина Ткаченко, Иван Кузнецов, Павел Трихичев).