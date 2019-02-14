Шляхтин: шансы на снятие дисквалификации с российских легкоатлетов – 50 на 50

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал завершающийся в Москве чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении и продолжающиеся судебные разбирательства дисквалифицированных CAS российских спортсменов.

«От этого чемпионата России испытываю только положительные эмоции. Много зрителей, хорошие результаты, великолепная атмосфера. Также хочется отметить высокий уровень судейства. Надеюсь, что завершительный день будет самым ярким. Больше всего возлагаем надежды на прыжки в высоту, мы вновь увидим дуэль Ласицкене и Чичеровой. В плане результатов всё проходит ожидаемо, и особых сенсаций турнир не приносит.



После окончания чемпионата России у нас состоится тренерский совет, на котором мы определим окончательный состав атлетов, которые будут в списке на чемпионат Европы в Глазго. После решения совета данный документ заверяется президиумом, и начинается подготовка к турниру. Есть определённая надежда, что кто-нибудь ещё попадёт в список, наша квота — 35-40 человек.



На «Русской зиме» я говорил, что планирую организовать встречу с ребятами, которых дисквалифицировали по решению CAS. Такие встречи состоялись, наши юристы проводили консультации. Адвокаты этих спортсменов пойдут в суды, не всех 12 человек, но большая часть из них. Во всех исках мы выступаем как ответчики. На данный момент все судебные издержки, которые были, понесла федерация. Озвучивать имена спортсменов не буду, так как мы не имеем права вмешиваться в личное пространство. Шансы на оспаривание данного решения эксперты оценивают 50 на 50», — передаёт слова Шляхтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.