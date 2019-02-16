«Художница» Дина Аверина выиграла этап Гран-при в Москве в многоборье

Россиянка Дина Аверина одержала победу в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве. Более 4 баллов уступила сестре Арина Аверина, ставшая второй. Тройку лучших замкнула Александра Солдатова.

Дина Аверина стабильно выступила во всех четырёх видах многоборья. Второй Дина была только в упражнении с мячом, где первенствовала ещё одна россиянка — Екатерина Селезнёва, ставшая четвёртой в многоборье.

Арина Аверина и Александра Солдатова допустили серьёзные ошибки в упражнении с мячом, за которое получили только десятую и девятую оценки дня.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при в Москве

1. Дина Аверина (Россия) — 84,200.

2. Арина Аверина (Россия) — 79,950.

3. Александра Солдатова (Россия) — 79.900.