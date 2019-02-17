Вяльбе: российские лыжники полностью выполнили план подготовки к чемпионату мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники выполнили весь план подготовки к чемпионату мира по лыжным видам спорта



«Мы надеемся, что ребята подходят к чемпионату мира в хорошей форме. Подготовка перед чемпионатом мира проведена, всё, что планировалось, мы сделали. Когда спортсмены на подиуме, это вселяет в них уверенность», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Напомним, сегодня Александр Большунов выиграл гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском городе Конь. Третье место занял Александр Бессмертных. Наталья Непряева выиграла бронзу в гонке на 10 км классическим стилем.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 20 февраля по 3 марта в Австрии.