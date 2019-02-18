Губерниев: цвет настроения — лыжи. Елена Вяльбе, скоро будем

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что его команда отправилась на чемпионат мира по лыжным гонкам, который стартует 21 февраля в Зеефельде (Австрия).

«Крепкая бригада профессионалов мирового телевидения летит на чемпионат мира по лыжам. Полное погружение в материал, обилие интервью и посиделки в номерах со спортсменами до глубокой ночи! Кучи разного белья, грязные сплетни и шоу-бизнес! Продвинем дело Баскова и Киркорова в Зеефельде! Цвет настроения – лыжи. Спорт — яркое шоу, тишина не для нас. Елена Вяльбе, скоро будем», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

С начала февраля в соцсетях и СМИ идут жаркие дискуссии, стоит ли Губерниеву комментировать соревнования по лыжным гонкам, делая из них такое же шоу, как из биатлона.