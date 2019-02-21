Трое российских лыжников покидают чемпионат мира в Зеефельде

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что трое российских лыжников покидают команду, которая находится на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Андрей Собакарёв сегодня уехал, Аида Баязитова с Татьяной Алёшиной завтра уезжают. Они отобрались в сборную в качестве спринтеров, но места им не нашлось. В спринтерскую группу они, к сожалению, не попали», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Спринтерские гонки на чемпионате мира состоятся сегодня, 21 февраля. За мужскую сборную выступят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, четырёхкратный призёр Олимпийских игр Александр Большунов, а также Глеб Ретивых и Артём Мальцев.



Женскую команду представят призёры Олимпийских игр Наталья Непряева и Юлия Белорукова, а также Наталья Матвеева и Елена Соболева.