Черчесов — российским лыжникам: желаю хорошего старта в моей родной Австрии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к сборной России по лыжным гонкам, которая сегодня, 21 февраля, стартует на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).



«Добрый день. Стартует ваш турнир. Наша футбольная сборная и я в частности хотим вам пожелать хорошего старта в моей родной Австрии. Мы болеем за вас, так что вперёд, ребята. У нас хорошая команда. Будем здесь держать за вас кулачки», – сказал Черчесов.

Видео доступно в «инстаграме» Станислава Черчесова.

Сегодня в Зеефельде пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин. В этих стартах лыжники разыграют первые медали чемпионата мира 2019 года.

На чемпионате мира пройдут 12 лыжных гонок, соревнования завершатся 3 марта.