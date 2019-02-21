Матвеева и Белорукова не смогли выйти в полуфинал спринта на ЧМ в Зеефельде

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева не смогли пройти в полуфинал спринта на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

В первом четвертьфинале Белорукова пришла к финишу четвёртой, а Матвеева в четвёртом забеге показала пятый результат.

Ещё одна россиянка Наталья Непряева, несмотря на то что в своём забеге стала третьей, прошла в полуфинал по времени.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Женщины. Спринт. Свободный стиль. Первый четвертьфинал

1. Кристине Скистад (Норвегия) — 2.35,47.

2. Стина Нильссон (Швеция) — +0,04.

3. Софи Колдуэлл (США) — +0,13.

4. Юлия Белорукова (Россия) — +1,91.

Второй четвертьфинал

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.30,11.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — +0,43.

3. Наталья Непряева (Россия) — +0,47.

Четвёртый четвертьфинал

1. Виктория Карль (Германия) — 2.33,36.

2. Мая Дальквист (Швеция) — +0,04.

3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +0,16...

5. Наталья Матвеева (Россия) — +2,71.