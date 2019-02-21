Матвеева и Белорукова не смогли выйти в полуфинал спринта на ЧМ в Зеефельде

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева не смогли пройти в полуфинал спринта на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).
В первом четвертьфинале Белорукова пришла к финишу четвёртой, а Матвеева в четвёртом забеге показала пятый результат.
Ещё одна россиянка Наталья Непряева, несмотря на то что в своём забеге стала третьей, прошла в полуфинал по времени.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Первый четвертьфинал
1. Кристине Скистад (Норвегия) — 2.35,47.
2. Стина Нильссон (Швеция) — +0,04.
3. Софи Колдуэлл (США) — +0,13.
4. Юлия Белорукова (Россия) — +1,91.
Второй четвертьфинал
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.30,11.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — +0,43.
3. Наталья Непряева (Россия) — +0,47.
Четвёртый четвертьфинал
1. Виктория Карль (Германия) — 2.33,36.
2. Мая Дальквист (Швеция) — +0,04.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +0,16...
5. Наталья Матвеева (Россия) — +2,71.