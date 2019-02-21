Непряева не смогла пройти в финал спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Австрии

Российская лыжница Наталья Непряева не смогла отобраться в финал спринта на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Во втором полуфинальном забеге Непряева заняла пятое место. В финал отобрались лыжницы, занявшие первые два места, а также две спортсменки, показавшие два лучших времени (шведка Йонна Сундлинг и норвежка Мари Эйде).

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Женщины. Спринт. Свободный стиль. Первый полуфинал

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.33,40.

2. Стина Нильссон (Швеция) — +0,17.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) — +1,16.

4. Мари Эйде (Норвегия) — +2,26.

Второй полуфинал

1. Мая Дальквист (Швеция) — 2.37,16.

2. Виктория Карль (Германия) — +0,16.

3. Надине Фендрих (Швейцария) — +0,24...

5. Наталья Непряева (Россия) — +0,58.