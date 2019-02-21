Непряева не смогла пройти в финал спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Австрии

Российская лыжница Наталья Непряева не смогла отобраться в финал спринта на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).
Во втором полуфинальном забеге Непряева заняла пятое место. В финал отобрались лыжницы, занявшие первые два места, а также две спортсменки, показавшие два лучших времени (шведка Йонна Сундлинг и норвежка Мари Эйде).
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Первый полуфинал
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.33,40.
2. Стина Нильссон (Швеция) — +0,17.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) — +1,16.
4. Мари Эйде (Норвегия) — +2,26.
Второй полуфинал
1. Мая Дальквист (Швеция) — 2.37,16.
2. Виктория Карль (Германия) — +0,16.
3. Надине Фендрих (Швейцария) — +0,24...
5. Наталья Непряева (Россия) — +0,58.