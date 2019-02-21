Вяльбе — о поступке Устюгова в полуфинале ЧМ в Зеефельде: так вести себя нельзя

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе осудила поступок Сергея Устюгова после полуфинального забега в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Жёлтая карточка заслуженная. Так себя вести нельзя. Мы подали протест, но на положительное решение не рассчитываем. С таким лично никогда не сталкивалась», — приводит слова Вяльбе «360».

Напомним, Устюгов толкнул и похлопал по щекам норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо сразу после финиша. По мнению двукратного чемпиона мира, ему помешал соперник при прохождении виража. Россиянин после финиша получил жёлтую карточку.

Добавим, победителем соревнований стал Клебо. Товарищ Устюгова по команде Глеб Ретивых выиграл бронзовую медаль.

Устюгов толкнул и похлопал по щекам Клебо после финиша