Лефсус: многим лыжникам есть что рассказать о том, как ведёт себя Устюгов

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус прокомментировал инцидент между норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо и Сергеем Устюговым в спринте на чемпионате мира в Зеефельде.

В полуфинале Клебо подрезал Устюгова, из-за чего российский лыжник едва не упал. Устюгов толкнул и похлопал по щекам Клебо сразу после финиша. В итоге Сергей получил жёлтую карточку, а впоследствии был дисквалифицирован.

«Думаю, многим лыжникам есть что рассказать о том, как ведёт себя на трассе Устюгов. Недавно я был в комнате жюри на „Тур де Ски“, и там было несколько протестов на действия Устюгова. Он избежал наказания. Поэтому считаю, что решение наконец дисквалифицировать его было вполне оправданным», — приводит слова Лефсуса NRK.