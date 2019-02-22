Менеджер сборной Норвегии: Клебо — последний, кого Вяльбе стоит обвинять

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус прокомментировал заявление главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что жюри побоялось наказать норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо по итогам инцидента с россиянином Сергеем Устюговым в спринте на чемпионате мира в Зеефельде.

В полуфинале Клебо подрезал Устюгова, из-за чего российский лыжник едва не упал. Устюгов толкнул и похлопал по щекам норвежца сразу после финиша. Россиянин получил жёлтую карточку, а впоследствии был дисквалифицирован.

«У нас в команде есть спортсмены, которые раздражают россиян, но Йоханнеса Вяльбе стоит обвинять в последнюю очередь. Редко можно найти лыжника, которые одерживает более честные победы», — цитирует Лефсуса NRK.

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