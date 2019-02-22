Дужников: если лыжники из Норвегии будут выпендриваться, сыграем с ними в хоккей

Популярный актёр Станислав Дужников опубликовал видео, в котором пожелал удачи сборной России по лыжным гонкам на чемпионате мира 2019 в Зеефельде (Австрия).

«С 20 февраля по 3 марта в Австрии пройдёт 52-й чемпионат мира по лыжным видам спорта. Вот что интересно: уже 22 года никто не может победить Норвегию. Только вдумайтесь: 22 года удерживают первенство. У них что, снега больше что ли?!

Россия с 1997 года не поднималась выше третьего места в общем зачёте. Но мы верим, что у нашей сборной в этом году есть все шансы совершить невозможное и победить. Ребята, вся страна с вами!

Дима Губерниев, пожалуйста, передай норвежцам. Если они будут выпендриваться, мы им в хоккей предложим сыграть. На нашей территории», — сказал Дужников.

Видео доступно в "инстаграме" Дмитрия Губерниева.

Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам — 2019 в Австрии