Клебо: теперь Устюгов будет очень опасен в скиатлоне

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился ожиданиями от противостояния с россиянином Сергеем Устюговым в скиатлоне в свете инцидента, который случился между ними в полуфинальном забеге спринта на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

В прошедшей накануне гонке Клебо подрезал Устюгова, из-за чего последний едва не упал. После финиша россиянин толкнул норвежца и похлопал его по щекам.

«Всё, что случилосья — это в прошлом. В следующий раз, когда мы встретимся, негативных эмоций не будет, по крайней мере с моей стороны. Тот факт, что Устюгов рассердился на финише, говорит о том, что для него эти соревнования многое значат. Это подтверждает, что он находится в форме. Теперь он становится очень опасным в скиатлоне», — цитирует Клебо Dagbladet.

Скиатлон состоится 23 февраля.

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