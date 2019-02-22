Двоеборец Френцель в шестой раз выиграл ЧМ, Иванов — 37-й

Немецкий двоеборец Эрик Френцель в шестой раз одержал победу на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Зеефельде (Австрия). Вторым после лыжной гонки преследования на 10 км финишировал норвежец Ян Шмид, третьим стал австриец Франц-Йозеф Рерл.
Лучшим из россиян стал Виталий Иванов, финишировавший 37-м. Вслед за ним завершил гонку Эрнест Яхин.
Иванов получил предупреждение по окончании прыжков с трамплина за перчатку, на которой написал по-английски инициалы и фамилию президента Владимира Путина.
Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
1. Эрик Френцель (Германия) – 23.43,0.
2. Ян Шмид (Норвегия) – отставание 4,3.
3. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — +8,7…
37. Виталий Иванов (Россия) — +4.12,5.
38. Эрнест Яхин (Россия) — +4.16,4…
40. Вячеслав Барков (Россия) — +4.38,8.
43. Александр Пашаев (Россия) — +5.22,6.