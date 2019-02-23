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Норвежка Йохауг — первая в скиатлоне на ЧМ в Австрии, Непряева завоевала бронзу

Норвежка Йохауг — первая в скиатлоне на ЧМ в Австрии, Непряева завоевала бронзу
Другие / Лыжный спорт

Норвежская лыжница Терезе Йохауг финишировала первой в скиатлоне на 15 км на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Второе место заняла её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг (+57,6). Тройку призёров замкнула россиянка Наталья Непряева (+58,7).

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины, скиатлон, 15 км
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 36.54,5.
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +57,6.
3. Наталья Непряева (Россия) — +58,7.
4. Астрид Якобсен (Норвегия) — +1.02,0.
5. Фрида Карлссон (Швеция) — +1.07,4.
6. Шарлотт Калла (Швеция) — +1.13,3.
7. Хейди Венг (Норвегия) — +1.20,2.
8. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.33,7.
9. Анастасия Седова (Россия) — +1.50,4.
10. Роси Бреннен (США) — +2.01,8...
15. Анна Нечаевская (Россия) — +2.36,9...
21. Мария Истомина (Россия) — +2.58,5.

Отметим, для Йохауг этот титул стал восьмым на чемпионатах мира, а Непряева выиграла первую медаль на мировых первенствах. Для российских лыжниц эта награда стала первой за шесть лет в дистанционных гонках.

Для сборной России эта медаль — вторая на чемпионате мира. Ранее Глеб Ретивых также стал бронзовым призёром в спринте свободным стилем.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Скиатлон 15 км
23 февраля 2019 года, суббота. 13:00 МСК
1
Терезе Йохауг
Норвегия
36:54.5
2
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
+57.60
3
Наталья Непряева
Россия
+58.70
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