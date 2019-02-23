Норвежка Йохауг — первая в скиатлоне на ЧМ в Австрии, Непряева завоевала бронзу

Норвежская лыжница Терезе Йохауг финишировала первой в скиатлоне на 15 км на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Второе место заняла её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг (+57,6). Тройку призёров замкнула россиянка Наталья Непряева (+58,7).

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Женщины, скиатлон, 15 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 36.54,5.

2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +57,6.

3. Наталья Непряева (Россия) — +58,7.

4. Астрид Якобсен (Норвегия) — +1.02,0.

5. Фрида Карлссон (Швеция) — +1.07,4.

6. Шарлотт Калла (Швеция) — +1.13,3.

7. Хейди Венг (Норвегия) — +1.20,2.

8. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.33,7.

9. Анастасия Седова (Россия) — +1.50,4.

10. Роси Бреннен (США) — +2.01,8...

15. Анна Нечаевская (Россия) — +2.36,9...

21. Мария Истомина (Россия) — +2.58,5.

Отметим, для Йохауг этот титул стал восьмым на чемпионатах мира, а Непряева выиграла первую медаль на мировых первенствах. Для российских лыжниц эта награда стала первой за шесть лет в дистанционных гонках.

Для сборной России эта медаль — вторая на чемпионате мира. Ранее Глеб Ретивых также стал бронзовым призёром в спринте свободным стилем.