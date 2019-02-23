Непряева и Белорукова побегут командный спринт на ЧМ по лыжным гонкам

Объявлен состав женской сборной России на командный спринт на чемпионате мира в Зеефельде. Гонку побегут Наталья Непряева и Юлия Белорукова, сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России.



Соревнования пройдут завтра. Начало квалификации – в 11:10 мск.

Ранее стало известно, что за мужскую сборную спринт побегут Глеб Ретивых и Александр Большунов.

Напомним, сегодня на ЧМ в Австрии прошли соревнования по скиатлону. В женской гонке норвежская лыжница Терезе Йохауг финишировала первой. Второе место заняла её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг. Тройку призёров замкнула Наталья Непряева.

Для Йохауг этот титул стал восьмым на чемпионатах мира, а Непряева выиграла первую медаль на мировых первенствах.