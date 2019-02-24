Рёте: в конце гонки немного заволновался, так как не контролировал Большунова

Норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал победу в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Я немного заволновался в конце, так как последние 15 метров не контролировал Большунова. Он быстро приблизился ко мне.

Перед гонкой я составляю планы B и С, но сегодня сработал план А. Я невероятно счастлив", — приводит слова Рёте издание Nettavisen.

Россиянин Александр Большунов стал серебряным призёром скиатлона, уступив Рёте 0,1 секунды. Для сборной России эта медаль стала третьей на чемпионате. Ранее две бронзовые медали в копилку российской команды принесли Глеб Ретивых и Наталья Непряева.



Действующий чемпион мира Сергей Устюгов занял девятое место, уступив чемпиону мира 1 минуту 9 секунд.