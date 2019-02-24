Сундбю: Большунов проделал мужскую работу в скиатлоне

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал слова Александра Большунова, который раскритиковал норвежцев после скиатлона на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Все видели, что Большунов отлично отработал. Во время классической части я думал, что он будет ужасно силён на 15-километровой дистанции.

У меня с Рёте была общая стратегия. Мы знали, кто из нас что собирается делать. План был держаться позади и беречь силы.

Я выходил вперёд и периодически работал на классической части. У нас были разные стратегии. Думаю, Большунов тоже пытался выиграть гонку. Он проделал мужскую работу, получив помощь на классической части. Я беспокоюсь о том, что делать в среду», — приводит слова Сундбю NTB.

Россиянин Александр Большунов стал серебряным призёром скиатлона, уступив Рёте 0,1 секунды. Для сборной России эта медаль стала третьей на чемпионате. Ранее две бронзовые медали в копилку российской команды принесли Глеб Ретивых и Наталья Непряева.

Действующий чемпион мира Сергей Устюгов занял девятое место, уступив чемпиону мира 1 минуту 9 секунд.