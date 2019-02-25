Клебо: мы с Большуновым плохо понимаем друг друга

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира 2019 года в личном и командном спринтах норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал об отношениях с четырёхкратным призёром Олимпийских игр, двукратным призёром чемпионата мира россиянином Александром Большуновым.

«Я практически не говорю с Большуновым. Мы плохо понимаем друг друга», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Вчера, 24 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) Клебо и Эмиль Иверсен выиграли золото в командном спринте классическим стилем. Большунов и Глеб Ретивых заняли второе место. Тройку призёров замкнули итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино.

Чемпионат мира завершится 3 марта.