Австрийский лыжник: думаю, история Йохауг о креме для губ — выдумка

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр, отбывший дисквалификацию за применение допинга, предположил, что история, рассказанная норвежкой Терезе Йохауг после появления информации о её положительном допинг-тесте, является выдуманной.

13 октября 2016 года было объявлено, что допинг-проба Йохауг дала положительный результат на клостебол. На пресс-конференции Йохауг сказала, что это вещество попало в организм при использовании крема для губ. Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом за использование допинга на 18 месяцев.

«Её история была подготовлена заранее. Она просто вышла к СМИ и сказала: „О, нет, так получилось, что я использовала этот крем. Я понятия не имела, что в нём!“ Эту историю растиражировали в прессе. В отличие от неё, я честно признал, что осознанно принимал допинг. Думаю, история Йохауг — выдумка», — приводит слова Дюрра Expressen.

В январе Дюрр стал героем нового фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи спортсмен занял восьмое место в скиатлоне. В ходе Олимпиады в допинг-пробе Дюрра был обнаружен эритропоэтин, и он был отстранён от дальнейшего участия в Играх. 9 апреля 2014 года МОК подтвердил дисквалификацию спортсмена. Его отстранение закончилось 26 февраля 2016 года.

Австрийский лыжник в фильме Зеппельта признался, что регулярно принимал допинг