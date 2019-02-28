Вяльбе: довольны и бронзой – у шведок и норвежек сейчас лишком хорошие команды

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала итоги женской эстафеты на чемпионате мира в Зеефельде. Сборная России в составе Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Анны Нечаевской и Натальи Непряевой завоевала бронзу.

«Сегодня мы довольны. Сложная была эстафета, на третьем этапе практически провалились, но так никогда не говорят. Я очень рада за девчонок. В этой борьбе мы реально третьи, и тут ничего не поделаешь. Слишком хорошие, стабильные команды у шведок и норвежек. На данный момент с ними однозначно ничего нельзя сделать. Я считаю, что каждая из наших девчонок выложилась на все сто процентов, несмотря на то что Аня не очень хорошо прошла свой этап. Мы выше головы пока прыгнуть не можем.



Непряева с утра сказала, что ей очень тяжело. Мы сразу ответили — бойся больных и тех, кому тяжело. Это всегда так. Она провела прекрасный чемпионат мира, две абсолютно заслуженные медали. Я ей очень благодарна за это. Её тренеру благодарна. Думаю, для неё это первый стабильный сезон, который даст возможность окрепнуть и в будущем только улучшать результаты. Я абсолютно уверена в этом.



Почему такое распределение по этапам? Настя Седова очень хорошо пробежала классику, в коньке ей было тяжелее, чем обычно. И упор делали на то, что на финише придётся кому-то бороться. Если бы сегодня немка не отвалилась раньше, то пришлось бы с ней бороться в конце. Понятно, что у Насти далеко не лучшие спринтерские качества. Из этого и исходили», – заявила Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».