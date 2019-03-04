Полторанин не выходит на связь с Федерацией лыжных гонок Казахстана

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, оказавшийся в центре допингового скандала, перестал выходить на связь с представителями Федерации лыжных гонок Казахстана (ФЛГК).
«Полторанин своим молчанием оставляет много вопросов открытыми. Он не посчитал нужным встретиться с генеральным секретарем Федерации лыжных гонок Казахстана и консулом РК после освобождения, не выходит на связь и не комментирует случившееся.
Это лишь подтверждает все предположения о его причастности. Позиция федерации – нулевая терпимость к использованию запрещённых методов и субстанций», – передаёт текст заявления ФЛГК Sputnik KZ.
Напомним, Полторанин был задержан австрийской полицией во время чемпионата мира в Зеефельде. Позже он был отпущен на свободу. Лыжник подозревается в нарушении антидопинговых правил.