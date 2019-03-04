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Второй эстонский лыжник признался в приёме допинга и отказался от общения со СМИ

Второй эстонский лыжник признался в приёме допинга и отказался от общения со СМИ
Другие / Лыжный спорт

Эстонский лыжник Андреас Веерпалу, который был задержан австрийской полицией в ходе антидопингового рейда на чемпионате мира в Зеефельде, полностью признал свою вину, однако отказался общаться с прессой. С электронного адреса своей матери Веерпалу прислал в дирекцию Эстонского национального телерадиовещания письмо с извинениями.

«Желаю обратиться к народу Эстонии, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в том, что я скрываюсь от общественности. Моя цель – не бежать, а как можно быстрее добраться до дома, до своих близких.

Я дал показания в полиции и честно рассказал о случившемся, признав свою вину – я нарушил антидопинговые правила.

Я не желаю общаться с прессой. Мне стыдно за случившееся, и я извиняюсь перед всеми, кому навредил своим поступком», – передаёт текст письма ERR.

Эстонские лыжники, задержанные полицией в Зеефельде, признались в приёме допинга
Эстонский лыжник признался, что начал использовать допинг по совету тренера
Источник: Err.ee Сообщить об ошибке
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