Второй эстонский лыжник признался в приёме допинга и отказался от общения со СМИ

Эстонский лыжник Андреас Веерпалу, который был задержан австрийской полицией в ходе антидопингового рейда на чемпионате мира в Зеефельде, полностью признал свою вину, однако отказался общаться с прессой. С электронного адреса своей матери Веерпалу прислал в дирекцию Эстонского национального телерадиовещания письмо с извинениями.



«Желаю обратиться к народу Эстонии, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в том, что я скрываюсь от общественности. Моя цель – не бежать, а как можно быстрее добраться до дома, до своих близких.



Я дал показания в полиции и честно рассказал о случившемся, признав свою вину – я нарушил антидопинговые правила.



Я не желаю общаться с прессой. Мне стыдно за случившееся, и я извиняюсь перед всеми, кому навредил своим поступком», – передаёт текст письма ERR.

Эстонские лыжники, задержанные полицией в Зеефельде, признались в приёме допинга