Полторанин вылетел в Москву после допингового скандала на чемпионате мира

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, оказавшийся одним из участников допингового скандала на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), вылетел в Москву. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Алексей Полторанин 28 февраля вечером через Мюнхен вылетел в направлении города Москва. От разговора с нашими дипломатами он отказался. Тем не менее наш консул, узнав об этом случае, сразу же выехал в город, где произошёл его арест. На сегодняшний день мы не знаем о его местонахождении.

Его, по моим данным, задержала полиция ВАДА. Именно в фойе отеля находился наш консул и ждал встречи с ним, однако он не захотел встречаться и выехал в Мюнхен. Наш консул в Мюнхене сопроводил его в аэропорт. В Москве его не встречали. Это уже не в компетенции МИДа. После освобождения он может передвигаться куда угодно", — цитирует Смадиярова Bnews.

На чемпионате мира в Зеефельде по подозрению в нарушении антидопинговых правил помимо Полторанина были задержаны два австрийца и два эстонца.