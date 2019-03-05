Девятьяров: придёт время, когда Большунов станет лидером мировых лыж

Бывший советский и российский лыжник, олимпийский чемпион 1988 года в гонке на 15 км Михаил Девятьяров считает, что лидер российской сборной Александр Большунов способен долгие годы удерживать лидерские позиции в своём виде спорта.



Саша проявил себя с лучшей стороны в Пхёнчхане-2018 и в этом году удерживает самую высокую планку. Я не ожидал, что он побежит марафон, но Саша вышел на старт и стал вторым в самой сложной дисциплине.



В целом он сражался в каждой гонке в Зеефельде, поэтому даже без золотой медали для него это блестящий чемпионат мира. Большунов заметно прогрессирует и в 22 года может считаться лидером сборной. Не зря все партнёры называют его Сан Саныч.



Увы, пока не везёт, но уверен, что придёт время, когда он не только выиграет золото на крупном старте, но и станет лидером мировых лыж. Большунов уже стал спортсменом с большой буквы, но впереди его ждёт впечатляющая карьера. Главное не снижать требования к себе», – цитирует Девятьярова издание «Известия».

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