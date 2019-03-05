Советник Вяльбе: упрёки Большунова в адрес партнёров – слова амбициозного атлета

Советник президента ФЛГР Елены Вяльбе Александр Пак прокомментировал выступления Александра Большунова на минувшем чемпионате мира в Зеефельде. Российский гонщик завоевал четыре серебряные медали.



«В Австрии была очень тёплая погода, температура достигла плюс 10 градусов, что сказалось на состоянии трассы. Она была мягкая, местами разбитая. Тем не менее в каждой гонке он проявил свои бойцовские качества, был лидером нашей команды и завоевал четыре серебряные медали.



Это великолепный результат, и Саше понадобится время, чтобы его осознать. Здорово, что Большунов жаждет только побед, но нужно уметь наслаждаться моментом, не заниматься излишним самокопанием.



Да, после марафона он сказал, что команда на него не поработала. Но это слова амбициозного спортсмена, который ещё не остыл от тяжелейшей гонки. Не думаю, что он винит партнёров в серебряной медали. На мой взгляд, после того как Саша начал погоню за норвежцем, парни пытались ему помочь. Возможно, им не всё удалось», – цитируют Пака «Известия».

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