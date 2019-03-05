Мишин: если посмотреть на карьеру Плющенко, это подвиги Геракла

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что по-прежнему дружит с трёхкратным чемпионом мира Евгением Плющенко.

«Не бывает бывших учеников. Не бывает и бывших учителей. А если говорить о нас, то мы дружим до сих пор. Наше содружество достойно Книги Гиннесса. Если вы посмотрите на его карьеру, это подвиги Геракла. Мы встречаемся, делимся мнениями. Если говорить о его тренерской деятельности, то он — новатор. Он не даёт каких-то других советов, помимо тех, что давал ему я. Но у него спорт — это бизнес. Это новый, сложный путь. Желаю ему успеха.

Каким видом спорта занимаюсь помимо фигурного катания? Если скажу, что не болею за «Зенит», это будет неправда. Сейчас я больше увлекаюсь теннисом. Сам играю, сын, невестка, внук занимаются теннисом», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».