Кюрё: если препараты от астмы не принимают лишь российские лыжницы, это шокирует

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё рассказал об отношении к спортсменам, принимающим запрещённые препараты по терапевтическим исключениям.



«Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что мотивацией является не сам обман, а отсутствие уверенности в возможности существования чистого спорта. Допинг-тестирование не работает, а контроль не надёжен.

Можно с уверенностью сказать, что сейчас слишком много спортсменов, которые принимают допинг по выдуманным диагнозам. С этим нужно разобраться в первую очередь.

Если правдой окажутся данные о том, что только россиянки среди спортсменов из топ-10 не принимают препаратов от астмы, это будет довольно шокирующе.



Надеюсь, у Фриды Карлссон нет разрешения на приём сальбутамола. Я очень на это надеюсь. Иначе главным посылом для финских девушек будет то, что вашим самым большим талантом должна быть способность добыть разрешение принимать препараты от астмы", — цитирует Кюрё Ilta-Sanomat.