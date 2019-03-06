Фристайлистка Прусакова выиграла золото Универсиады в слоупстайле

Российская фристайлистка Лана Прусакова выиграла золото в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске. Серебряным призёром стала её соотечественница Анастасия Таталина. Третий результат продемонстрировала представительница Франции Лу Барин.

В мужских соревнованиях победил немец Тобиас Мюллер. Лучший из россиян, Дмитрий Мулендеев, стал пятым.

Фристайл. Универсиада. Красноярск

Слоупстайл. Женщины

1. Лана Прусакова (Россия) — 87,00.

2. Анастасия Таталина (Россия) — 84,60.

3. Лу Барин (Франция) — 74,80.

Слоупстайл. Мужчины

1. Тобиас Мюллер (Германия) — 92,00.

2. Элиот Горри (Франция) — 89,20.

3. Йона Шмидальтер (Швейцария) — 85,20...

5. Дмитрий Мулендеев (Россия) — 75,40.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 55 наград — 17 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.