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Фристайлистка Прусакова выиграла золото Универсиады в слоупстайле

Фристайлистка Прусакова выиграла золото Универсиады в слоупстайле
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская фристайлистка Лана Прусакова выиграла золото в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске. Серебряным призёром стала её соотечественница Анастасия Таталина. Третий результат продемонстрировала представительница Франции Лу Барин.

В мужских соревнованиях победил немец Тобиас Мюллер. Лучший из россиян, Дмитрий Мулендеев, стал пятым.

Фристайл. Универсиада. Красноярск
Слоупстайл. Женщины
1. Лана Прусакова (Россия) — 87,00.
2. Анастасия Таталина (Россия) — 84,60.
3. Лу Барин (Франция) — 74,80.

Слоупстайл. Мужчины
1. Тобиас Мюллер (Германия) — 92,00.
2. Элиот Горри (Франция) — 89,20.
3. Йона Шмидальтер (Швейцария) — 85,20...
5. Дмитрий Мулендеев (Россия) — 75,40.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 55 наград — 17 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.

Универсиада-2019. Женщины. Слоупстайл
06 марта 2019 года, среда. 11:30 МСК
1
Лана Прусакова
Россия
87.00
2
Анастасия Таталина
Россия
84.60
3
Лу Барин
Франция
74.80
Универсиада-2019. Мужчины. Слоупстайл
06 марта 2019 года, среда. 11:30 МСК
1
Тобиас Мюллер
Германия
92.00
2
Элиот Горри
Франция
89.20
3
Йона Шмидальтер
Швейцария
85.20
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