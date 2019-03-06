Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Газзаев: пора ВАДА обратить внимание на проблему астмы у норвежских лыжников

Газзаев: пора ВАДА обратить внимание на проблему астмы у норвежских лыжников
Другие / Лыжный спорт

Заместитель главы Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев призвал Всемирное антидопинговое агентство провести расследование из-за применения противоастматических препаратов норвежскими лыжниками.

«Чемпионат мира в Австрии показал преимущество норвежских спортсменов, причём уже не в первый раз. Но мы ведь знаем, что в этой команде есть астматики. Подобное происходит уже не первый год. Всё списывается на прием препаратов от астмы. Но возникает закономерный вопрос: не дает ли приём этих препаратов норвежским спортсменам дополнительные физические возможности?

Считаю, что пришло время провести тщательное расследование. Считаю, что ВАДА должно в конце концов обратить на это внимание. Нужно выяснить, влияют ли принимаемые препараты от астмы на физическое состояние спортсменов, и если выяснится, что их приём в разы повышает возможности человека, то их нужно внести в список запрещённых. Иначе здоровые российские спортсмены, отдавшие годы тренировкам, так и будут оставаться в неравных условиях. Спортивная интрига просто пропадает», – цитирует Газзаева РИА «Новости».

Сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла 10 золотых медалей из 12 возможных на чемпионате мира — 2019 в Зеефельде.

Вяльбе: терапевтические исключения — легализованный допинг. Это безобразие
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент