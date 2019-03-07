Австрийские лыжники, попавшиеся на допинге: мы вели двойную жизнь

Австрийские лыжники Доминик Балдауф и Макс Хауке, которые во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде были уличены в применении кровяного допинга, рассказали, когда впервые прибегли к использованию запрещённых препаратов.

«Мы вели двойную жизнь. Всё началось два года назад. В 2017 году мы начали применять кровяной допинг. Теперь же нам нужно начинать всё сначала», — приводит слова лыжников австрийское издание Kronen Zeitung.



Также Балдауф и Хауке признались, что к услугам немецкого спортивного врача Марка Шмидта, который занимался распространением кровяного допинга, им порекомендовал обратиться другой австрийский лыжник — Йоханнес Дюрр, ранее признавшийся в употреблении запрещённых препаратов. Однако эту информацию уже успел опровергнуть адвокат последнего.



Вместе с Балдауфом и Хауке в результате антидопингового рейда в Зеефельде были задержаны Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв (оба — Эстония) и Алексей Полторанин (Казахстан).

Пайффер: Хауке и Балдауф – это идиоты, которые позорят спорт