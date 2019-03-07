Клебо в норвежском шоу ударил по боксёрской груше с фото Большунова

Норвежские лыжники Йоханнес Хёсфлот Клебо, Сондре Фоссли, Петер Нортуг, Сьюр Рёте и другие стали гостями шоу на телеканале NRK. Спортсмены, поделившиеся на две команды, соревновались в силе удара по боксёрской груше.

Для мотивации им было предложено выбрать фото соперника, по которому будет нанесён удар. Клебо выбрал изображение Александра Большунова, Фоссли предпочёл портрет Сергея Устюгова. Рёте остановил свой выбор на фото швейцарца Дарио Колоньи.

Видео доступно в аккаунте NRK Sport в YouTube.

На прошедшем чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) сборная Норвегии уверенно выиграла неофициальный общекомандный зачёт. На чемпионате мира разыгрывались 22 комплекта наград. В копилке норвежской команды, установившей рекорд по количеству золота, 25 медалей: 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых.

Лучшим из россиян стал Александр Большунов, на счету которого четыре серебряные медали.