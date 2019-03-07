Австрийский лыжник Дюр: я был убеждён, что мне не обойтись без допинга

Австрийский лыжник Йоханнес Дюр рассказал, как продолжил применять допинг после того, в как в 2014 году был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

«В 2014 году меня отстранили после положительного теста на допинг, в тот момент я как раз выходил на пик формы. После дисквалификации я хотел показать, из чего сделан, поэтому продолжил переливать кровь. Я был убеждён, что без допинга мне не обойтись.

Я продолжил брать кровь у Марка Шмидта (немецкий доктор, который снабжал допингом многих спортсменов. — Прим. «Чемпионата»). Кровь хранилась в холодильнике в Эрфурте. Всё зашло так далеко, что Шмидт хотел покончить с этим, но я убедил его, что мне это нужно.

Я понимаю критику в свой адрес. Если бы моя девушка сказала, что не хочет иметь со мной ничего общего, я бы понял. Сейчас я просто рад, что все узнали правду», — цитирует Дюра Sportschau.