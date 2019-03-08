Сноубордист Автанеев выиграл золотую медаль Универсиады в хаф-пайпе

Российский сноубордист Никита Автанеев стал золотым призёром XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске, в хаф-пайпе.



Второе место в соревнованиях по фристайлу занял Ли Чон Квеон из Южной Кореи. Третье место в активе представителя Финляндии Акселя Телена.



Сноуборд. ХХIX всемирная зимняя Универсиада. Красноярск, Россия

Мужчины, хаф-пайп

1. Никита Автанеев (Россия)

2. Ли Чон Квеон (Южная Корея)

3. Аксель Телен (Финляндия)

…

4. Алексей Маглов (Россия)

…

6. Максим Суйков (Россия)

…

8. Михаил Матвеев (Россия).

В женском финале золото добыла японка Куруми Имаи.

Сноуборд. ХХIX всемирная зимняя Универсиада. Красноярск, Россия

Женщины, хаф-пайп

1. Куруми Имаи (Япония)

2. Лен Цю (Китай)

3. Шаотун У (Китай).