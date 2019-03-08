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Сноубордист Автанеев выиграл золотую медаль Универсиады в хаф-пайпе

Сноубордист Автанеев выиграл золотую медаль Универсиады в хаф-пайпе
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российский сноубордист Никита Автанеев стал золотым призёром XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске, в хаф-пайпе.

Второе место в соревнованиях по фристайлу занял Ли Чон Квеон из Южной Кореи. Третье место в активе представителя Финляндии Акселя Телена.

Сноуборд. ХХIX всемирная зимняя Универсиада. Красноярск, Россия
Мужчины, хаф-пайп

1. Никита Автанеев (Россия)
2. Ли Чон Квеон (Южная Корея)
3. Аксель Телен (Финляндия)

4. Алексей Маглов (Россия)

6. Максим Суйков (Россия)

8. Михаил Матвеев (Россия).

В женском финале золото добыла японка Куруми Имаи.

Сноуборд. ХХIX всемирная зимняя Универсиада. Красноярск, Россия
Женщины, хаф-пайп

1. Куруми Имаи (Япония)
2. Лен Цю (Китай)
3. Шаотун У (Китай).

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