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Вылегжанин: всем желаю заканчивать спортивную карьеру таким результатом

Вылегжанин: всем желаю заканчивать спортивную карьеру таким результатом
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал решение уйти из профессионального спорта.

Для 36-летнего Вылегжанина гонка на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии стала последней в карьере. Максим занял второе место. Первым пришёл к финишу Александр Большунов, третье место занял Андрей Ларьков, четвёртое — Илья Семиков.

«Серебро в такой гонке — это успех. Всем желаю заканчивать спортивную карьеру таким результатом.

Никакого сожаления нет, что мог — сделал. Во всех стартах выступал, завоёвывал медали. Дальше уже другие интересы, желания, которые можно реализовывать. Например, заняться развитием лыжного спорта у себя в республике", — цитирует Вылегжанина «Матч ТВ».

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