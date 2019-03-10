Непряева заняла второе место в королевском марафоне в Хольменколлене

Норвежская лыжница Терезе Йохауг в третий раз в карьере выиграла королевский марафон классическим стилем, который проходил на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
Второе место заняла россиянка Наталья Непряева (+1.45,9). Тройку призёров замкнула шведка Эбба Андерссон (+1.49,9).
Лыжные гонки. Кубок мира. Хольменколлен, Норвегия
Женщины, масс-старт, 30 км, классический стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:18.54,5.
2. Наталья Непряева (Россия) — +1.45,9.
3. Эбба Андерссон (Швеция) — +1.49,9.
4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +1.50,1.
5. Шарлотт Калла (Швеция) — +2.17,9.
6. Астрид Якобсен (Норвегия) — +2.32,1.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +3.51,2.
8. Катарина Хенниг (Германия) — +4.11,9.
9. Эвелина Сеттлин (Швеция) — +4.43,6.
10. Масако Исида (Япония) — +4.43,0...
13. Юлия Белорукова (Россия) — +4.58,3...
27. Елена Соболева (Россия) — +6.56,6...
32. Анна Жеребятьева (Россия) — + 7.56,3...
38. Лидия Дуркина (Россия) — +11.32,7.