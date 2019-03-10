Непряева заняла второе место в королевском марафоне в Хольменколлене

Норвежская лыжница Терезе Йохауг в третий раз в карьере выиграла королевский марафон классическим стилем, который проходил на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

Второе место заняла россиянка Наталья Непряева (+1.45,9). Тройку призёров замкнула шведка Эбба Андерссон (+1.49,9).

Лыжные гонки. Кубок мира. Хольменколлен, Норвегия

Женщины, масс-старт, 30 км, классический стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:18.54,5.

2. Наталья Непряева (Россия) — +1.45,9.

3. Эбба Андерссон (Швеция) — +1.49,9.

4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +1.50,1.

5. Шарлотт Калла (Швеция) — +2.17,9.

6. Астрид Якобсен (Норвегия) — +2.32,1.

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +3.51,2.

8. Катарина Хенниг (Германия) — +4.11,9.

9. Эвелина Сеттлин (Швеция) — +4.43,6.

10. Масако Исида (Япония) — +4.43,0...

13. Юлия Белорукова (Россия) — +4.58,3...

27. Елена Соболева (Россия) — +6.56,6...

32. Анна Жеребятьева (Россия) — + 7.56,3...

38. Лидия Дуркина (Россия) — +11.32,7.