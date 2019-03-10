Зеппельт: с российскими спортсменами работает тренер из «допинговой эры»

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт поделился результатами своего нового антидопингового расследования, которое на этот раз касается тренерского штаба сборной России по лёгкой атлетике, сообщает sportschau.de

Речь о том, что в утверждённых на 2019 год списках, доступных на сайте Министерства спорта России, присутствуют тренеры, которые были замешаны в допинг-скандале, приведшем к отстранению Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Например, на первой же странице значится Валентин Маслаков, который с 2007 по 2015 год занимал пост главного тренера национальной команды, а теперь числится ответственным за спринт и барьерный бег (400 м, 400 м с/б, 4х400 м).

Маслаков не был упомянут в докладе Ричарда Паунда среди тренеров, непосредственно замешанных в допинг-скандале и рекомендованных к дисквалификации, однако собеседники Зеппельта уверены, что главный тренер не мог не знать о том, что происходит в команде. Такого мнения придерживаются Паунд и его информатор Виталий Степанов.

Вопрос о присутствии в утверждённых списках сборной России 63 тренеров, которые работали с командой до 2014 года, будет поднят на ближайшей встрече ВФЛА и IAAF.