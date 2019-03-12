Большунов и Ретивых не сумели выйти в полуфинал спринта на этапе КМ в Драммене

В Драммене (Норвегия) продолжается 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. В полуфинал соревнований в спринте классическим стилем у мужчин не вышел ни один из представителей России.

Во втором четвертьфинале четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года Александр Большунов стал третьим (2.32,70).



Александр Терентьев и Глеб Ретивых также финишировали третьими в своих стартах — 2.35,85 и 2.36,65 соответственно. Андрей Краснов в заключительном четвертьфинале показал пятый результат (2.36,75).

Лучший результат в квалификации продемонстрировал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо — 2.31,53.

Ранее в полуфинал женских соревнований пробились три россиянки — Наталья Непряева, Евгения Шаповалова и Юлия Белорукова.