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Российский лыжник Пушкин был дисквалифицирован за использование ЭПО

Российский лыжник Пушкин был дисквалифицирован за использование ЭПО
Другие / Лыжный спорт

14 марта стало известно, что российский лыжник Василий Пушкин получил четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг. Тренер спортсмена Николай Счастливый сообщил, что подопечный дисквалифицирован за использование эритропоэтина (ЭПО).

«Василий — мой воспитанник, но в настоящее время я являюсь его личным тренером лишь номинально. Он вернулся в Архангельскую область несколько лет назад, после того как не сумел добиться серьёзных результатов, тренируясь в Тюмени. После возвращения Василий заявил мне, что будет тренироваться самостоятельно. Я не смог его убедить изменить решение.

Когда узнал, что у него обнаружили ЭПО, спросил Василия: «Ты дурак?». И получил утвердительный ответ. Не снимаю с себя вины, что в юные годы не сумел привить своему ученику неприязнь к допингу, но если бы Василий продолжал работать со мной сейчас, то ничего такого, уверен, не произошло бы", — цитирует Счастливого ТАСС.

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Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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