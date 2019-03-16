Российский лыжник Пушкин был дисквалифицирован за использование ЭПО

14 марта стало известно, что российский лыжник Василий Пушкин получил четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг. Тренер спортсмена Николай Счастливый сообщил, что подопечный дисквалифицирован за использование эритропоэтина (ЭПО).



«Василий — мой воспитанник, но в настоящее время я являюсь его личным тренером лишь номинально. Он вернулся в Архангельскую область несколько лет назад, после того как не сумел добиться серьёзных результатов, тренируясь в Тюмени. После возвращения Василий заявил мне, что будет тренироваться самостоятельно. Я не смог его убедить изменить решение.

Когда узнал, что у него обнаружили ЭПО, спросил Василия: «Ты дурак?». И получил утвердительный ответ. Не снимаю с себя вины, что в юные годы не сумел привить своему ученику неприязнь к допингу, но если бы Василий продолжал работать со мной сейчас, то ничего такого, уверен, не произошло бы", — цитирует Счастливого ТАСС.