Эстберг увеличила отрыв от Непряевой в общем зачёте за три гонки до окончания КМ

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг упрочила лидерство над россиянкой Натальей Непряевой в общем зачёте Кубка мира.

Сегодня, 17 марта, Непряева не участвовала в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем, которая проходила в рамках этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), из-за болезни, в то время как Эстберг остановилась в шаге от пьедестала.

Таким образом, за три гонки до завершения розыгрыша Кубка мира норвежка опережает 23-летнюю россиянку на 97 баллов.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Женщины

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1424 очка.

2. Наталья Непряева (Россия) – 1327.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1115.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1060.

5. Джессика Диггинс (США) – 901.

6. Юлия Белорукова (Россия) – 848.

7. Стина Нильссон (Швеция) – 756.

8. Эбба Андрессон (Швеция) – 723.

9. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 543.

10. Анастасия Седова (Россия) – 536…

28. Мария Истомина (Россия) – 268…

31. Анна Нечаевская (Россия) – 215…

37. Лидия Дуркина (Россия) – 175…

44. Наталья Матвеева (Россия) – 145…

56. Елена Соболева (Россия) – 101…

62. Алиса Жамбалова (Россия) – 56.

Следующий, финальный, этап Кубка мира пройдёт в Квебеке (Канада) с 22 по 24 марта.

Йохауг выиграла гонку на 10 км в Фалуне и побила рекорд Вяльбе. Белорукова — 8-я