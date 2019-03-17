Эстберг увеличила отрыв от Непряевой в общем зачёте за три гонки до окончания КМ

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг упрочила лидерство над россиянкой Натальей Непряевой в общем зачёте Кубка мира.
Сегодня, 17 марта, Непряева не участвовала в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем, которая проходила в рамках этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), из-за болезни, в то время как Эстберг остановилась в шаге от пьедестала.
Таким образом, за три гонки до завершения розыгрыша Кубка мира норвежка опережает 23-летнюю россиянку на 97 баллов.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Женщины
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1424 очка.
2. Наталья Непряева (Россия) – 1327.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1115.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1060.
5. Джессика Диггинс (США) – 901.
6. Юлия Белорукова (Россия) – 848.
7. Стина Нильссон (Швеция) – 756.
8. Эбба Андрессон (Швеция) – 723.
9. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 543.
10. Анастасия Седова (Россия) – 536…
28. Мария Истомина (Россия) – 268…
31. Анна Нечаевская (Россия) – 215…
37. Лидия Дуркина (Россия) – 175…
44. Наталья Матвеева (Россия) – 145…
56. Елена Соболева (Россия) – 101…
62. Алиса Жамбалова (Россия) – 56.
Следующий, финальный, этап Кубка мира пройдёт в Квебеке (Канада) с 22 по 24 марта.