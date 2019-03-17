Клебо: у Большунова получается всё, мне же остаётся надеяться только на спринт

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) заявил, что россиянин имеет более высокие шансы на победу в Кубке мира, так как в финале соревнований в Квебеке лыжникам предстоят две дистанционные гонки. Клебо опережает большунова в борьбе за «Большой хрустальный глобус» всего на 14 очков.

«Это ужасно. У Большунова получается всё. Как в Хольменколлене, так и здесь сегодня. Он — лучший дистанционный лыжник на данный момент. Поэтому остальным, кто сражается за жёлтую майку, будет тяжело, ведь остались две дистанционные гонки, за которые можно получить много очков.

Большунов может быть доволен. Его последние выступления в дистанционных гонках впечатляют. Мне же остаётся только надеяться на удачный спринт в пятницу в Квебеке, иначе можно уже в субботу возвращаться домой», — приводит слова Клебо NRK.

В программе финального этапа в Квебеке (22-24 марта) – спринт свободным стилем, масс-старт на 10 км классическим стилем и гонка преследования на 15 км свободным стилем.