Тренер Большунова: у Саши психологическое преимущество в борьбе за Кубок мира

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко считает, что его подопечный будет иметь психологическое преимущество на заключительном этапе Кубка мира в Канаде в борьбе за победу в общем зачёте.



В общем зачёте Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Клебо, набравший 1393 очков. Вторым идёт Большунов (1379 очков).

«Он очень этого хотел и вернул интригу в борьбу за большой глобус. Поэтому всё ещё впереди, и психологическое преимущество сейчас на нашей стороне, потому что нас ждут гонки преследования — дистанционные гонки, в которых Александр имеет определённое преимущество. Если команда сработает так, как нужно, то всё будет по нашему плану», — цитирует Бородавко интернет-портал ТАСС.