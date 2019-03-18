Йохауг, Клебо и Эстберг вошли в состав сборной Норвегии на финальный этап КМ

Тренерский штаб сборной Норвегии определился с составом на финальный этап Кубка мира, который пройдёт в Квебеке (Канада), сообщает VG.

В состав мужской сборной вошли Пол Голберг, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес, Ханс Кристер Холлунн, Симен Хегстад Крюгер, Сьюр Рёте, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эйрик Браннсдаль, Эмиль Иверсен и Синдре Бьёрнестад Скар.

Сборную Норвегии в соревнованиях среди женщин представят Терезе Йохауг, Тириль Уднес Венг, Ане Аппельквист Стенсет, Майкен Касперсен Фалла, Астрид Уренхольдт Якобсен, Кари Ойре Шлинн, Ингвильд Флугстад Эстберг, Хейди Венг, Мари Эйде и Лотта Уднес Венг.

Напомним, один из лидеров команды Мартин Йонсруд Сундбю не выступит на заключительном этапе Кубка мира и объявил о досрочном завершении сезона.